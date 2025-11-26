A Protegida

A Protegida: Mariana chama a polícia para levar cliente

  • Ontem às 23:52
A Protegida: Mariana chama a polícia para levar cliente
Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) recusa-se a servir Jorge (Paula Pires) e Clarice (Fernanda Serrano), mas Mariana (Matilde Reymão) diz que quer empatá-los, para dar tempo de a polícia chegar. Mariana diz que é a oportunidade perfeita para fazerem Jorge pagar pelo desfalque que fez na fábrica. Jorge ficou intrigado com a postura de Mariana. Clarice acha que ela não quis alimentar escândalos no único negócio que lhes resta. Mariana traz o vinho e serve-os como se fossem clientes normais. Jorge e Clarice ficam cheios de si, por terem Mariana a servi-los e perguntam pela neta. Exigem ver uma foto de Carlota e Mariana diz que já volta.

