Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) vai ter com JD (Pedro Sousa) e beija-o. JD conta que Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaquim Horta) chegaram juntos e Mariana fica muito feliz. JD relembra-a de que namoram às escondidas, mas Mariana está a ter dificuldade em conter-se. Benedita (Maria do Céu Guerra) aparece e fica feliz por vê-los juntos. Benedita diz que está a morrer e gostava de os ver casar. Mariana fica preocupada com a avó.
A Protegida: Mariana e JD são apanhados em flagrante
- Há 1h e 30min