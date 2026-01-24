A Protegida

A Protegida: Mariana exalta-se e tenta bater em Mónica

  • Há 2h e 14min
A Protegida: Mariana exalta-se e tenta bater em Mónica - TVI
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está revoltada com o que Mónica (Catarina Nifo) fez e tem vontade de lhe bater. JD (Pedro Sousa) protege Mónica. Hector (Christian Escuredo) segura Mariana e diz-lhe que não é assim que as coisas se resolvem. Mónica insiste que salvou JD e que ele foi muito feliz nestes dois anos em que viveram longe de Elvas. JD fica muito confuso e pede para falar a sós com Mónica. Hector tenta acalmar Mariana e diz que JD precisa de tempo para entender o que se passou. Laura nota que Mariana está nervosa e ela conta-lhe que afinal foi Mónica que viveu com JD durante estes dois anos e que o fez crer que tinham uma relação. Laura (Alexandra Lencastre) fica em choque.

