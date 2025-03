Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) procura as chaves do carro e Benedita (Maria do Céu Guerra) mostra-lhas. Mariana não quer acreditar que a avó guardou as chaves. Benedita diz que é em prol da sua segurança. Mariana não quer acreditar que a avó lhe está mesmo a fazer aquilo.