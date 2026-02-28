A Protegida

A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»

A Protegida- Mariana 'passa-se' com Hector: «Vocês não são amigos»
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) confronta Hector (Christian Escuredo) com a proposta que fez a JD. Hector faz-se de sonso e diz que achou que era um bom negócio. Hector pergunta a Mariana se não gosta de ver JD (Pedro Sousa= bem-sucedido. Ela diz que sim, mas preferia tê-lo por perto. Hector faz Mariana sentir que está a ser egoísta. Hector liga a alguém e diz-lhe que pode vir, pois está sozinho em casa com Mariana.

