A Protegida: Mariana salva Sofia dos maus-tratos de Manuel

Em «A Protegida», os clientes dirigem-se todos para o autocarro e Mariana (Matilde Reymão) continua atenta à forma como Manuel (Duarte Gomes) trata Sofia. Mariana pede-lhe para fazer um sinal se precisar de ajuda e Sofia (Catarina Rebelo) acaba por fazer mesmo. Mariana reage de imediato e enfrenta Manuel. Hector (Christian Escuredo) apercebe-se e intervém também. Mariana aconselha Manuel a seguir viagem e diz que Sofia fica ali com ela. Sofia desabafa com Mariana e Hector sobre como tem sido a sua relação com Manuel. Eles disponibilizam-se para a ajudar e Hector oferece um quarto para Sofia passar a noite.