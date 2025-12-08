A Protegida: Mariana volta a usar a aliança de casamento

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) já foi informada de que Jorge (Paulo Pires) não ficou detido e que a investigação não deu em nada, mas ela não pretende desistir. Laura nota que Mariana (Matilde Reymão) voltou a usar o fio com a aliança e esta diz-lhe que se sente mais confiante quando o usa. Mariana aprendeu que deve seguir a sua intuição e sente que deve usar a aliança. Laura só não quer que a filha sofra mais.