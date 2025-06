Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) vai ter com JD (Pedro Sousa) e diz-lhe que se quer proteger Mariana (Matilde Reymão) é melhor ficar longe dela. Mónica dá a entender que algo pode correr mal com a gravidez e que é muito comum. JD fica horrorizado e pergunta-lhe se teve alguma coisa a ver com o atropelamento. Mónica afirma que Mariana e o bebé são uma pedra no seu sapato.