Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) sonha com o momento que passou com Mariana (Matilde Reymão) na barragem, mas mais uma vez nunca lhe vê a cara. Mónica (Catarina Nifo) percebe que ele está a sonhar, deita-se em cima dele e beija-o. JD corresponde ao beijo, mas acorda logo de seguida e repele Mónica. JD não consegue corresponder aos sentimentos de Mónica e começa a arrumar as suas coisas para ir embora.
A Protegida: Mónica beija JD, mas ele diz que não quer nada com ela
- TVI Novelas
- Ontem às 23:55