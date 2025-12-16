A Protegida

A Protegida: Mónica beija JD, mas ele diz que não quer nada com ela

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:55
A Protegida: Mónica beija JD, mas ele diz que não quer nada com ela - TVI
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) sonha com o momento que passou com Mariana (Matilde Reymão) na barragem, mas mais uma vez nunca lhe vê a cara. Mónica (Catarina Nifo) percebe que ele está a sonhar, deita-se em cima dele e beija-o. JD corresponde ao beijo, mas acorda logo de seguida e repele Mónica. JD não consegue corresponder aos sentimentos de Mónica e começa a arrumar as suas coisas para ir embora.

Mais Fora do Ecrã