Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) fala com Gonçalo (João Bettencourt) e diz-lhe que tem de ficar bom, pois tem de assistir ao nascimento do seu filho com JD (Pedro Sousa). Mónica vinha a entrar e fica em choque com o que ouve. Vai embora quase sem conseguir respirar. JD aparece depois e fica enternecido ao ver a forma como Mariana fala com Gonçalo. Ela diz que ele já lhe prometeu que vai acordar.