Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) devolve a aliança de casamento a JD (Pedro Sousa) e confessa que tinha esperança de não ter de o fazer. No entanto, não quer ser um entrave na vida dele e decide deixá-lo seguir o seu caminho, porque quer que seja feliz, mesmo que seja longe dela. Antes de se afastar, Mónica aconselha JD a não deixar que Mariana mande na sua vida. JD fica emocionado com as palavras da ex-mulher.
A Protegida: Mónica devolve a aliança a JD e despede-se dele emocionada
- TVI Novelas
- Ontem às 23:55