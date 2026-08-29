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A Protegida

A Protegida: Mónica devolve a aliança a JD e despede-se dele emocionada

  • TVI Novelas
  • Ontem às 23:55
A Protegida: Mónica devolve a aliança a JD e despede-se dele emocionada - TVI
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Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) devolve a aliança de casamento a JD (Pedro Sousa) e confessa que tinha esperança de não ter de o fazer. No entanto, não quer ser um entrave na vida dele e decide deixá-lo seguir o seu caminho, porque quer que seja feliz, mesmo que seja longe dela. Antes de se afastar, Mónica aconselha JD a não deixar que Mariana mande na sua vida. JD fica emocionado com as palavras da ex-mulher.

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