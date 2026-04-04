Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) trouxe Mónica (Catarina Nifo) ao turismo rural e ela acha que vão lanchar com Gonçalo. Mónica vê Mariana (Matilde Reymão), Isabel (Sara Barradas) e Óscar (Joaquim Horta) numa mesa e fica tensa. JD diz que falou com o nadador-salvador e é impossível o seu acidente ter sido na praia. Mónica sente-se encurralada e confessa que o encontrou a boiar numa barragem ali perto. Mónica já confessou o que realmente aconteceu. Ninguém a quer acusar, apenas querem compreender o que se passou. Desconfiam que JD tenha sido atirado para a água e Mariana acha que pode ter sido Jorge (Paulo Pires), mas mais ninguém concorda. Chegam à conclusão de que a pessoa ainda pode estar em Elvas e que JD corre perigo.
A Protegida: Mónica é encurralada e revela a verdade sobre o acidente de JD
- 4 abr, 23:51