Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) acorda estremunhado e fica em pânico ao perceber que dormiu no restaurante com Mónica (Catarina Nifo). Ela acorda lentamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo e diz que fizeram sexo. JD não se lembra de nada, mas Mónica assegura que foi muito bom e que foi ele que deu o primeiro passo. João Diogo vai embora furioso.