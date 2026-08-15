Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) faz um brinde à vitória de Gonçalo (João Bettencourt) no caso de Nuninho, mas Gonçalo diz que ainda não ganhou nada. Uma fã pede-lhe para tirar uma selfie e Gonçalo acede, pois acha-a atraente. Mónica afasta-se para os deixar mais à vontade e dá-se conta da sua solidão. Pensa em JD (Pedro Sousa) e tem uma ideia. JD atende uma chamada de Mónica, que lhe diz que foi assaltada. JD pergunta-lhe onde está e se está bem.
A Protegida: Mónica tem um plano para chamar a atenção de JD
- TVI Novelas
- Ontem às 23:54