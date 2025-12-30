A Protegida

A Protegida: Mónica tenta pôr fim à vida

  Há 2h e 18min
A Protegida: Mónica tenta pôr fim à vida - TVI
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) tenta entrar na autocaravana, mas está trancada. JD chama por Mónica (Catarina Nifo), mas ela não responde. O telemóvel dela toca e JD estranha que a mala esteja ali. JD começa a olhar em volta, tentando perceber onde ela possa estar e quando olha em direção ao mar, fica tenso com algo que vê. Mónica entra vestida no mar, enquanto chora convulsivamente. Começa a ouvir os gritos de JD e entra o mais rápido que pode no mar, mas JD consegue alcançá-la. Mónica está desesperada por JD já não querer saber dela. JD afirma que ela vai ser sempre importante, pois foi ela que cuidou dele. Mónica começa a ceder.

Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025

