A Protegida- Novidades no palacete: Laura vai-se embora, mas há um regresso inesperado

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) já fez a mala e fala com Margarida (Inês Herédia) ao telemóvel. Diz-lhe que vai tirar uma espécie de férias e que sabe que a altura não é a melhor, mas é necessário. Laura pede a Margarida para controlar tudo o que se passa na fábrica e pedir ajuda a Isabel. Irene (Sílvia Filipe) chega para ficar em casa de Laura e diz-lhe que se foi embora porque Jorge (Paulo Pires) a ameaçou.