Em «A Protegida», Nuno (Tiago Teotónio Pereira) entra em casa a correr para ir buscar o telemóvel e choca com Gina (Paula Neves). Os dois olham-se tensos, ainda estão chateados com a história da adoção. Nuno recebe uma chamada e Gina percebe do que se trata. Ficam os dois inquietos e preocupados.