A Protegida

A Protegida: Nuno em choque ao descobrir que desconfiou injustamente de Gina

  • Ontem às 23:25
A Protegida: Nuno em choque ao descobrir que desconfiou injustamente de Gina - TVI
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) já contou a Nuno (Tiago Teotónio Pereira) que a bebé é sua filha e que Mariana (Matilde Reymão) a escondeu e entregou a Gina (Paula Neves), para que ele não soubesse que era sua filha. Nuno sente-se mal por ter achado que Gina podia ter roubado a bebé. Gonçalo (João Bettencourt) diz que o irmão tem de ir a tribunal para reconhecerem que ele é o pai e Mariana não o impedir de ver a filha. JD só queria estar com Mariana e a filha.

