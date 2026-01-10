Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) chega vestida de preto e Francisco (Vitor d'Andrade) surpreende-se por vê-la. Pergunta por Jorge (Paulo Pires) e ela diz que morreu. Francisco acha tudo muito estranho, mas não insiste, pois Clarice pede-lhe para respeitar a sua dor. Clarice diz que Luca vai ser seu assessor. Clarice diz a Luca que pode avisar o chefe que a primeira remessa segue amanhã. Clarice diz não ter culpa de nada, mas vai assumir a dívida de Jorge. Clarice lamenta-se por ter de resolver sempre tudo sozinha e mesmo não querendo, agora é a nova CEO da fábrica.
A Protegida: «O Jorge morreu hoje de manhã num acidente de carro horrível»
- Há 2h e 51min