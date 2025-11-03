A Protegida: O momento em que Mariana e JD se tornam marido e mulher

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e JD (Pedro Sousa) estão prontos para casar. Benedita e Carlota estão com eles. Laura aparece com Óscar e faz JD prometer que nunca irá magoar Mariana. Laura entrega o seu véu de casamento a Mariana e ela emociona-se. Benedita diz à filha que fez a coisa certa. Óscar está muito feliz por ser o padrinho de casamento do sobrinho. Benedita fica confusa. Jorge vê todos juntos na estufa, em ambiente de festa e fica furioso por não fazer parte daquilo. O conservador dá início à cerimónia. JD e Mariana olham-se divertidos e apaixonados. Laura está séria. Óscar tem uma postura protetora e confiante. Benedita está muito feliz por poder presenciar o casamento. Mariana diz que não preparou os votos. JD diz que tem os dele decorados desde criança. Trocam alianças e todos se emocionam. Jorge observa-os, cheio de raiva por não ter feito parte e promete vingar-se.