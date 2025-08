A Protegida: O momento em que Teresa foi obrigada e entregar o filho ainda bebé

Em «A Protegida», Teresa (Sandra Faleiro) está transtornada com o encontro com JD (Pedro Sousa) e diz que não devia ter ido atrás dos devaneios dos irmãos. Eles tentam perceber o que a transtornou tanto e ela conta que JD ainda está muito magoado com o abandono e não ia reagir bem. Teresa recorda o momento em que foi obrigada a abandonar o seu bebé e chora. Os irmãos apoiam-na.

FLASHBACK INÉDITO (28 anos atrás): Teresa é obrigada pelo pai, a entregar o bebé num convento. Teresa resiste e tenta ficar um pouco mais com o bebé, mas o pai apressa-a. Teresa promete que um dia volta para o vir buscar.