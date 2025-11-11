A Protegida

A Protegida: O momento emocionante entre Mónica, Gonçalo, Clarice e Jorge

  • Há 58 min
A Protegida: O momento emocionante entre Mónica, Gonçalo, Clarice e Jorge - TVI
Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) olha para uma foto sua em pequena. Clarice (Fernanda Serrano), Jorge (Paulo Pires) e Gonçalo (João Bettencourt) vêm atrás dela e relembram como foi a chegada dela ali a casa. Mónica sabe que sempre foi problemática e talvez tenha a ver com a família de onde veio, por isso gostava de saber um pouco mais sobre eles. Clarice diz que ninguém a vai impedir, mas a sua verdadeira família são eles.

