Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) chega a casa e cruza-se com Jorge (Paulo Pires). Este manda-lhe uma boca por não ter dormido em casa e pergunta-lhe se esteve a beber, mas nota que não cheira a álcool. Jorge diz a Virgílio para tomar banho e se pôr fresco, pois precisa que ele lhe faça um favor. Jorge diz que têm de fazer parecer que Óscar (Joaquim Horta) é incompetente, para que Laura (Alexandra Lencastre) o despeça.
A Protegida: O plano de Jorge para Óscar ser despedido
- Há 3h e 6min