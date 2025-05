A Protegida: O que se passa com José Diogo?

Em «A Protegida», estão todos prontos para a inauguração do restaurante. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Gonçalo (João Bettencourt) olham para José Diogo e percebem que ele está diferente, mais decidido. José Diogo confirma que nunca teve tanta certeza de nada na vida e só quer ser feliz com Mariana e dar aos filhos tudo o que não teve. Nuno pergunta-lhe sobre o caso com a outra mulher, mas José Diogo diz que é impossível ter acontecido alguma coisa.