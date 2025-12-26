A Protegida: O reencontro de Mariana e JD ao fim de 2 anos

A Protegida

  • Há 1h e 25min
Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymãol) respira fundo e agarra a aliança. Quando abre os olhos, vê JD (Pedro Sousa). Chama-o e corre para ele, mas JD fica sem reação. Ela abraça-o e estranha a atitude dele. JD percebe que Mariana é a mulher com quem casou, mas não se lembra de nada. Mariana julga que ele está a fingir. Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) explicam-lhe que ele perdeu a memória. Mariana fica em choque.

02:05

Mariana faz uma promessa a JD: «Vou ficar aqui à tua espera o tempo que for preciso»

Ontem
06:28

JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada»

Ontem
01:55

A Protegida: Aruna está no lodo e a culpa é de Virgílio

Ontem
01:44

A Protegida: Gonçalo e Catarina entram em despique

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana enfrenta Hector e age contra a sua vontade

Ontem
