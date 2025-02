Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) segue no seu jipe por uma estrada no meio do campo, quando um carro vem de frente para ela e a atira para fora da estrada. Mariana fica nervosa. José Diogo (Pedro Sousa) vem na sua mota e ao ver aquilo vai ajudar. JD reconhece Mariana e os dois vão no encalço do carro. Mariana magoa-se e JD para a mota. Olham-se intensamente e ele promete protegê-la para sempre.