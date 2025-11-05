A Protegida: Óscar impõe limites a Clarice

A Protegida

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) pede a Óscar (Joaquim Horta) para comprar os produtos de Mónica (Catarina Nifo). Óscar diz que ainda ontem gastou centenas de euros, mas Clarice pede-lhe para comprar online, como Rosa Miranda. Óscar já começa a achar um abuso. Óscar não gosta das exigências de Clarice e diz que qualquer dia deixa de comprar. Clarice relembra-o de que prometeu ajudar os gémeos e não pode voltar com a palavra atrás. Jorge (Paulo Pires) aparece e Clarice disfarça. Clarice está feliz por Jorge ter voltado para casa e só esperam que o divórcio de Laura corra como estão a planear.

