Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) pergunta a Gonçalo (João Bettencourt) se tem notícias de Mónica (Catarina Nifo). Ele conta-lhe que ela anda pelo país, mas consegue manter o negócio de produtos de beleza online. Óscar pergunta se ela conseguiu saber algo sobre a família biológica, mas Gonçalo diz que desistiu. Óscar pergunta por JD (Pedro Sousa), mas Gonçalo não sabe nada dele. Gonçalo instala-se no seu quarto, mas Óscar percebe que ele não está feliz e pergunta-lhe o que se passa. Gonçalo recorda a noite em que se envolveu com Gina e fica perturbado. Diz que se passa tudo e não se passa nada, deixando Óscar preocupado. FLASHBACK INÉDITO: Gina (Paula Neves) está sentada num dos sofás e Gonçalo estende-lhe a mão. Gina nega, mas Gonçalo agarra-a e puxa-a, divertido. Gina tropeça e Gonçalo ampara-a, pondo-lhe as mãos à volta da cintura. Os dois olham-se sérios por um momento, antes de se voltarem a rir, desinibidos.
A Protegida: Óscar percebe que Gonçalo está a esconder um segredo
- Ontem às 23:53