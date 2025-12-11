A Protegida

A Protegida: Óscar recebe visita inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
A Protegida: Óscar recebe visita inesperada - TVI
Em «A Protegida», Anita (Marina Mota) diz a Óscar (Joaquim Horta) que estão ali umas pessoas para falar com ele e Óscar fica com medo de que sejam novamente os jornalistas que o detestam. Anita refere que não é nada disso e que nunca faria nada para o prejudicar. Anita afirma estar do lado dele e promete um dia contar-lhe a sua história, para ficar a conhecê-la melhor.

Quem está ali para falar com Óscar são as mães que já estiveram lá antes e insistem para que Óscar continue o seu trabalho de apreensão de droga. Óscar explica que não pode, porque o que fazia é ilegal e está a enfrentar a justiça por causa disso. As mães incentivam-no a fazê-lo de forma discreta e salientam a importância do seu trabalho.

