Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) estaciona o carro num descampado e tira uma cesta de picnic da bagageira. Mariana (Matilde Reymão) percebe que vão fazer um picnic e fica entusiasmada e mais ainda quando vê o balão de ar quente. Eles entram no balão e preparam-se para a descolagem. O balão sobrevoa as belas paisagens do Alentejo. Mariana está deslumbrada com tudo.