A Protegida: Rancorosa, Laura quer acabar com Óscar

  Ontem às 23:55
Em «A Protegida», Isabel (Sara Barradas) percebe que foi Laura (Alexandra Lencastre) que organizou aquilo e Sofia quer processá-la. Laura diz que por causa deles, teve de vender a empresa que estava há décadas na sua família, pois sabiam de toda a verdade e foram coniventes com Jorge. Óscar vai atrás de Laura, para falarem com mais calma. Óscar acha que JD ainda pode ajudar a recuperar a fábrica, mas Laura diz que agora é tarde. Laura tem muita raiva de Óscar e espera que a audiência lhe corra muito mal.

