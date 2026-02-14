A Protegida

A Protegida- Sanjay comunica decisão: «Eu demito-me»

  • Há 2h e 46min
A Protegida- Sanjay comunica decisão: «Eu demito-me»
Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) já percebeu que o que Sanjay (Mário Oliveira) fez foi grave e quer saber o que foi. Sanjay diz-lhe que já vai descobrir. Francisco (Vitor d'Andrade) chama Sanjay, diz-lhe que o que fez foi muito grave e Sanjay despede-se, antes que Francisco o faça. Margarida fica em choque. Francisco conta a Virgílio que Sanjay foi à fábrica durante a noite e destruiu o protótipo. Virgílio diz que agora tem de reparar tudo, mas Francisco conta-lhe que ele se despediu.

