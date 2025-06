Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) encontra Sanjay (Mário Oliveira) e Sílvia (Diva O'Branco) a rirem-se cúmplices e fica com ciúmes. Margarida é áspera com Sílvia e Sanjay repara. Sanjay sorri com a possibilidade de Margarida estar com ciúmes.