A Protegida: Será Carlota a chave para a reaproximação de JD e Mariana?

  • Há 1h e 16min
A Protegida: Será Carlota a chave para a reaproximação de JD e Mariana? - TVI
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) atende uma chamada de Mariana (Matilde Reymão) e fica preocupado. Ela pergunta-lhe se foi Mónica (Catarina Nifo) que a atacou no palacete e JD fica em silêncio a ponderar na resposta. Mariana insiste em saber e se foi por isso que ele lhe deixou de falar naquela altura. JD fica pensativo, mas lá lhe conta. Depois canta para a filha e emociona-se. JD confirma que foi por isso que se afastou de Mónica. Mariana pergunta se poderá ter sido ela a atacá-la das outras vezes, mas JD acha que não. Ele pergunta a Mariana se ainda acha que foi ele e Mariana diz que não com a cabeça, mas não lhe responde. JD canta para Carlota, a música que Mariana lhe cantava em criança. Mariana emociona-se.

