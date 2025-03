Em «A Protegida», Manuel (Duarte Gomes) leva uma garrafa de champanhe para festejar com Sofia (Catarina Rebelo), porque Hector vai passar o dia fora. Manuel conta que Hector foi ter com Mariana (Matilde Reymão) e enquanto estiver com ela, não os chateia. Sofia acha que isso não vai durar muito tempo, pois Mariana gosta é do guarda-costas.