A Protegida: Stripper invade festa de Margarida deixando mulheres em êxtase

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) bebe água e está um pouco à parte. Isabel vê algumas parecenças com Virgílio e acha que é de família. Um polícia aparece e Margarida fica preocupada, mas rapidamente fica eufórica ao perceber que é um stripper. Laura (Alexandra Lencastre) revela que foi ela que o contratou e Mariana fica chocada. Laura diz que lhe fez bem-estar longe e pôr as coisas em perspetiva.

FLASHBACK Laura passeia com alguém e fala com essa pessoa de forma serena. Agradece-lhe por ter aparecido na sua vida e tê-la ajudado a ver a sua vida com mais clareza.