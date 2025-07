Em «A Protegida», Teresa (Sandra Faleiro) conta a Laura (Alexandra Lencastre) que já pôs os seus contactos atrás de Mariana (Matilde Reymão) na Cidade do Cabo. Laura fica emocionada com a onda de amor que se gerou com o desaparecimento da filha e por ter tantos amigos de verdade a ajudá-la.