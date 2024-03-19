A Protegida

A Protegida: Teresa revela segredo chocante. Jorge traiu-a quando ela tinha apenas 15 anos

  • Ontem às 23:25
A Protegida: Teresa revela segredo chocante. Jorge traiu-a quando ela tinha apenas 15 anos - TVI
Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) não quer acreditar no que Teresa (Sandra Faleiro) lhe conta, mas ela garante que é verdade. Teresa diz que Jorge a seduziu e só descobriu que ele era casado, depois de irem para a cama. Teresa diz que era muito ingénua e tinha apenas 15 anos. Recorda esse momento e afirma que Jorge (Paulo Pires) nunca foi fiel a ninguém, a não ser a ele próprio. Clarice fica destroçada.

