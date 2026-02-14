Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) vem do quarto de Óscar (Joaquim Horta) e sorri ao pensar no momento que acabaram de ter. Alguém observa Laura e depois percebemos que se trata do traficante. Alguém bate à porta e Óscar vai abrir. O traficante entra sem lhe dar tempo e avisa-o para se manter longe dos bairros. Óscar reage e diz que é por causa de tipos como ele, que tem de continuar a fazer o que faz. O traficante diz que nesse caso vai ter de falar com a senhora bonita que acabou de sair dali. Óscar fica tenso.
A Protegida: Traficante ameaça a vida de Laura
- Há 2h e 29min