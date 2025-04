A Protegida: Virgílio apanha Manuel a assaltar, mas em vez de o denunciar pede-lhe um favor

Em «A Protegida», Sofia (Catarina Rebelo) estava preocupada por ele não ter voltado do assalto e pergunta-lhe se aconteceu alguma coisa. Manuel (Duarte Gomes) disfarça e diz que dormiu no carro. Sofia conta que Virgílio (Diogo Morgado) saiu dali ontem à noite a dizer que ia trabalhar e teve medo de que ele tivesse ido para a fábrica. Manuel diz que não foi. Manuel senta-se na cama e começa a pensar no que aconteceu ontem à noite na fábrica. Fica preocupado e angustiado. FLASHBACK: Virgílio apanha Manuel em flagrante, a tentar assaltar o cofre, mas em vez de chamar a polícia, diz-lhe que vai ter de lhe fazer um favor.