A Protegida

A Protegida: Virgílio deixa Isabel fechada num lugar secreto 

  • Ontem às 23:59
A Protegida: Virgílio deixa Isabel fechada num lugar secreto  - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», FLASHBACK INÉDITO: Virgílio recorda quando ajudou Jorge a desfazer-se do filho de Teresa, ao dar dinheiro ao pai dela, para garantir que Teresa não tinha o filho. Jorge diz que não sabe como lhe agradecer e Virgílio diz que vai arranjar-lhe uma missão digna deste favor. Virgílio fecha Isabel e abandona a fábrica com os seus pertences, num misto de fúria e determinação. Garante que um dia a fábrica ainda vai ser dele.

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

A Protegida
Hoje
03:23

A Protegida: Hector diz que é pai de Carlota

A Protegida
Ontem
01:02

A Protegida: Corpo de JD é encontrado a boiar na barragem

A Protegida
Ontem
01:04

A Protegida: Diana e Hector mantêm uma relação amorosa

A Protegida
Ontem
05:15

A Protegida: Isabel 'tira a máscara' para com Virgílio e revela tudo

A Protegida
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
1

Sharam Diniz

seg, 17 nov
2

Vem aí em «A Protegida»: Aruna esconde de Sanjay o que anda a acontecer

A Protegida
ter, 23 set
3

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

Ontem
4

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

A Protegida
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: Duarte droga Gonçalo e filma-o com Gina

A Protegida
dom, 14 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

A Protegida
Hoje

Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida

A Fazenda
Ontem

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
Ontem

David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar

Ontem

Matilde Breyner volta a incendiar a internet com nova imitação de socialite portuguesa. E não ficou sem resposta

Ontem

Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida

A Fazenda
Ontem

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

Ontem

Jessica Athayde faz mudança de visual radical e é altamente elogiada: «Estás uma brasa»

Ontem
Mais Fora do Ecrã