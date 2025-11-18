A Protegida: Virgílio deixa Isabel fechada num lugar secreto 

Em «A Protegida», FLASHBACK INÉDITO: Virgílio recorda quando ajudou Jorge a desfazer-se do filho de Teresa, ao dar dinheiro ao pai dela, para garantir que Teresa não tinha o filho. Jorge diz que não sabe como lhe agradecer e Virgílio diz que vai arranjar-lhe uma missão digna deste favor. Virgílio fecha Isabel e abandona a fábrica com os seus pertences, num misto de fúria e determinação. Garante que um dia a fábrica ainda vai ser dele.