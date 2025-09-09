A Protegida

A Protegida: Virgílio é apanhado a desfazer-se das análises

  Ontem às 23:58
A Protegida: Virgílio é apanhado a desfazer-se das análises - TVI
Em «A Protegida», o analista acabou de recolher sangue de Virgílio (Diogo Morgado) e a médica diz-lhe que aparentemente está tudo bem. Jorge (Paulo Pires) chama a médica e o analista lá fora. Jorge agradece à médica e ao analista por terem vindo tão em cima da hora e faz conversa com eles para ganhar tempo. Isabel (Sara Barradas) surge e dirige-se para o gabinete de Virgílio. Jorge (Paulo Pires) fica tenso. Isabel entra quando Virgílio está a deitar a sua amostra fora. Ela finge que não percebeu o que ele estava a fazer. A médica e o analista entram e levam o material. Despedem-se cordiais e informam que os contactam quando tiverem os resultados.

 

