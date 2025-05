A Protegida: Virgílio e Jorge tentam convencer Benedita a alinhar no plano

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) e Virgílio (Diogo Morgado) conversam com Benedita (Maria do Céu Guerra) sobre a melhor solução para a fábrica neste momento passar por aceitar um investidor de fora. Benedita ainda está surpreendida com as dificuldades pelas quais a empresa está a passar e não percebe como Jorge conseguiu afundar tudo em tão pouco tempo. Benedita diz que quem pode decidir alguma coisa é Mariana (Matilde Reymão).