A Protegida

A Protegida: Virgílio entra em pânico e implora por ajuda enquanto Óscar é levado algemado

  • Há 3h e 24min
A Protegida: Virgílio entra em pânico e implora por ajuda enquanto Óscar é levado algemado - TVI
Em «A Protegida», os agentes revistam toda a gente e algemam Óscar (Joaquim Horta), depois de terem encontrado na sua posse, vários saquinhos com droga. Virgílio (Diogo Morgado) também está a ser revistado e está muito nervoso. Isabel também está nervosa e muito preocupada com o irmão. Clarice (Fernanda Serrano) filma tudo, satisfeita. Isabel diz que Óscar é inocente, mas os polícias não fazem caso. Óscar pede a Isabel para ligar ao advogado. Virgílio tem um ataque de pânico e começa a hiperventilar. Pede ajuda a Isabel, mas ela não liga e vai embora. Aruna chega e Virgílio pede-lhe para o levar dali.

