Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) tenta acalmar-se depois da discussão. Virgílio (Diogo Morgado) mostra-se preocupado com ela e Mariana pede-lhe para lhe enviar o máximo de informação que conseguir sobre a fábrica, pois quer inteirar-se dos negócios. Virgílio diz que vai enviar-lhe tudo já amanhã, mas no fundo fica furioso com aquele pedido.