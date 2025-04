Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) pede a Manuel (Duarte Gomes) para causar estragos no restaurante de Mariana, para ela se ocupar mais com o restaurante e menos com a fábrica. Manuel lembra que o restaurante também é de Hector (Christian Escuredo). Virgílio diz que há sempre danos colaterais. Hector chega e Virgílio agradece a Manuel por lhe ter feito companhia.