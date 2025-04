Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) procura agora no quarto de Laura (Alexandra Lencastre) e fica surpreendido por Benedita (Maria do Céu Guerra) estar lá a dormir, mas nem isso o demove da procura. Abre armários e gavetas, mas não encontra nada. Quando sai, vemos uma barra de ouro a brilhar debaixo do colchão.