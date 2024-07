A reação de Sal ao saber que Simone e Rui são amantes

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre), com Regina (Christine Fernandes), Sal (Carolina Amaral) e Cacau (Matilde Reymão), estranha que Salomão (Paulo Pires) não comece a leitura do testamento, mas este diz-lhe estar à espera de mais pessoas. Simone fica atónita ao perceber que Justino incluiu Jaime (Sérgio Praia), Lola, Quim e Tomané no testamento. Salomão diz que Justino lhe pediu para entregar uma carta a Sal antes de começarem. Sal começa a ler a missiva, ficando a olhar em choque para Simone por Justino (António Capelo) revelar que ela e Rui (Nuno Pardal) eram amantes.