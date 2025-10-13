A Fazenda

A vingança está a chegar: «Amanhã, a Lukenia vai pagar por tudo aquilo que fez»

  • Há 44 min
A vingança está a chegar: «Amanhã, a Lukenia vai pagar por tudo aquilo que fez» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz), com um saco com dinheiro na mão, relê a mensagem de Albano para se encontrarem amanhã para ela lhe pagar o que combinaram. Lukenia olha angustiada para o dinheiro. Ivandro (Vitor Hugo), Gaspar (Nuno Lopes) e Januário (Hoji Fortuna) esboçam ar confiante que amanhã vão conseguir apanhar Lukenia e fazê-la confessar os seus crimes. Januário diz grave a Gaspar saber o verdadeiro motivo de Talu (Evandro Gomes) ter ido a Lisboa.

A Fazenda

03:06

Ary confronta Júlia: «Tu alteraste os testes de ADN»

A Fazenda
Hoje
01:56

A Fazenda: Miguel fica inquieto com o que Talu lhe conta

A Fazenda
Hoje
03:05

A Fazenda: «A minha participação nesta loucura acaba agora»

A Fazenda
Hoje
02:40

A Fazenda: Ary pede segredo a Zulmira, mas ela não aguenta

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

A Fazenda
Hoje

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
Ontem
1

Vem aí em «A Fazenda»: Os dias de glória de Lukenia estão a chegar ao fim?

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Passado sombrio volta para arruinar Lukenia

A Fazenda
seg, 6 out
3

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Protegida»: JD recebe o resultado dos testes de ADN

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

A Fazenda
Hoje

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

A Protegida
Ontem

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
sáb, 11 out

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Ontem

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Matilde Breyner viveu momento de desespero, que ficou marcado por um milagre inesperado

Hoje

«Meu anjo»: José Carlos Pereira revive tempos de “Anjo Selvagem” de forma inédita

Hoje

«Até assusta: José Carlos Pereira partilha fotografia e deixa fãs chocados

Festa é Festa
Hoje

«Ver sofrer quem tanto gostamos»: A mensagem de Fernanda Serrano que tocou o coração de todos

A Protegida
Hoje

«Julgaram-me. Censuraram-me»: Joana Madeira quebra silêncio sobre drama vivido com a filha

Hoje

David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio

Hoje
Mais Fora do Ecrã