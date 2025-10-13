Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz), com um saco com dinheiro na mão, relê a mensagem de Albano para se encontrarem amanhã para ela lhe pagar o que combinaram. Lukenia olha angustiada para o dinheiro. Ivandro (Vitor Hugo), Gaspar (Nuno Lopes) e Januário (Hoji Fortuna) esboçam ar confiante que amanhã vão conseguir apanhar Lukenia e fazê-la confessar os seus crimes. Januário diz grave a Gaspar saber o verdadeiro motivo de Talu (Evandro Gomes) ter ido a Lisboa.
A vingança está a chegar: «Amanhã, a Lukenia vai pagar por tudo aquilo que fez»
- Há 44 min