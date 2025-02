Em «Festa é Festa», Abel (Júlio César) continua em amena cavaqueira com Augusta e António (Luís Simões) vai observando. Quina (Maria Rueff) liga a Abel porque está a demorar muito e ele vai embora sem levar o arroz. António comenta com a mãe que Abel engraçou com ela e depois percebe que a mãe também achou piada a Abel.